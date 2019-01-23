Brezilya kalçası operasyonu için Türkiye'ye gelen ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Leah Cambridge'in ölüm nedeni belli oldu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; genç kadının yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Kesin olmayan otopsi sonuçlarına göre; Leah Cambridge'in ölümüne dolaşım sistemine giren yağ sebep oldu.

29 yaşındaki Leah Cambridge 3 çocuk annesiydi. Güzellik uzmanı kadın, kalça estetiği ameliyatı için İngiltere'den Türkiye'ye gelmişti. Operasyona 25 bin liraya ödeyen genç kadın 26 Ağustos'ta özel bir hastanede ameliyata girmişti. Leah, ameliyat sonrasında gelişen komplikasyon sonrasında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Tüm tıbbi incelemeleri ve sağlık hizmeti yönünden bir kusur veya eksiklik olmamasına rağmen bu tür ameliyatlarda istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir" açıklamasında bulunarak, üzgün olduğunu dile getirmişti.