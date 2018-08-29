İngiliz Leah Cambridge, popo kaldırma ameliyatı için İzmir'e geldi. 3 bin sterline popo kaldırma ameliyatı yaptıran 29 yaşındaki üç çocuk annesi Cambridge, operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Cambridge, İzmir'de ünlülerin estetik operasyonlar için sık sık tercih ettiği Elite Aftercare Clinic'e gitti. Ünlü klinikteki ameliyat masasında yaşamını yitiren genç kadının ölüm sebebi henüz belirlenmedi.

"BUNUN KÖTÜ BİR RÜYA OLMASINI DİLERDİM"

Leah Cambridge'in eşi Scott Franks (31), eşi Leah'ın ölüm sebebinin ortaya çıkarılmasını istedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Franks, "Bunun kötü bir rüya olmasını dilerdim. İki gün önce mutluydum. Şimdi ise yıkılmış bir adamım ve sonsuza kadar da böyle olacağım. Çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Franks, "Herhangi bir operasyon yaptırmadan önce tüm riskleri hesaba katmak gerekiyor" diyerek kozmetik ameliyat yaptırmayı düşünenleri uyardı.

"İnsanların bu tedavi ile ortaya çıkabilecek durumlardan haberdar olmaları gerekir" diye konuştu.

Acılı eş, "Hala bir cevap bekliyoruz ve Leah'ı eve getirmek için uçuş ayarlamaya çalışıyoruz" dedi.

Scott Franks, sosyal medya hesabından, eşi Cambridge için şunları söyledi: “Masada her zaman senin için bir alan bırakacağım ve çocuklarımızın seni hatırladığından emin olacağım."

Bir güzellik uzmanı olarak çalışan Cambridge'e “Brezilya popo kaldırma” adı verilen prosedür uygulandı. Bu yöntemde belden ya da karından yağ alınıyor ve kalçaya enjekte ediliyor.

İmplantları kullanarak kalça büyütme işlemlerine bir alternatif olan bu yöntemde doğal yağ kullanıldığından dolayı daha güvenli bir yol olduğu düşünülüyor.