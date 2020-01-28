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HaberlerBasketbol

LeBron James'ten Kobe Bryant'a veda mesajı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için Instagram'dan bir veda mektubu yayınladı: "Kalbim kırık ve mahvolmuş durumdayım. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim."

LeBron James

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'a duygusal bir mesajla veda etti.

Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan LeBron James, "Hazır değilim ama başlayalım. Buraya bir şeyler yazmayı deniyorum ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüyorum. En son pazar sabahı Philadelphia'dan Los Angeles'a dönmeden önce sesini duydum. Bizim son konuşmamız olacağı aklıma gelmezdi. Kalbim kırık, yıkıldım." ifadelerini kullandı.

Mesajını "Seni seviyorum kardeşim" diye sürdüren LeBron James, "Kalbim Vanessa ve çocuklarla birlikte. Senin mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. Bizim ve Los Angeles Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yükü alarak yola devam etmek benim sorumluluğum. Lütfen beni cennetten izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, pazar günü geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber hayatını kaybetmişti.

 

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YIKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçip 3. sıraya yerleşen LeBron James, maçın ardından efsanevi basketbolcuya övgü dolu sözler söylemiş ve Kobe'den ilham aldığını belirtmişti. O konuşmanın üstünden birkaç gün geçmesinin ardından acı haber geldi. Kobe Bryant, helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti. Lakers takım uçağından indikten sonra haberi öğrenen LeBron James ise şok haberin ardından adeta yıkıldı. Uzun bir süre ağladığı görülen LeBron James kendisine gelmekte güçlük çekti.

SON TWEETİ LEBRON JAMES İÇİNDİ

Kobe Bryant'ın son tweeti ise LeBron hakkında olmuştu. 41 yaşında hayatını kaybeden efsane, tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu olan James'i Twitter'dan takip etmişti. LeBron ise tarihe geçtiği maçta Kobe Bryant'ın adının olduğu ayakkabı ile çıkmıştı.

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