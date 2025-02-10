LeBron James'ten Türk atasözü paylaşımı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın ve ABD basketbol milli takımının 40 yaşındaki yıldızı LeBron James, 2023'te Kerim Abdul-Jabbar'ın rekorunu kırarak NBA tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

Bir sporcu için ilerlemiş yaşına rağmen NBA'de başarılı bir grafik çizen LeBron James, sosyal medya hesabından Türk atasözü paylaşımında bulunarak dikkatleri üzerine çekti. James'in paylaştığı atasözü; "Saraya bir palyaço girdiğinde, palyaço kral olmaz. O saray, sirk olur."