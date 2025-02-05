TİVİBU’YU NEREDE İZLEYEBİLİRİM?

Tivibu GO ile desteklenen Android TV, Apple TV, Smart TV’lerinizde; mobil veya webde dilediğiniz zaman izleme yapabilirsiniz. Sadece Türkiye içinde internet olan her yerden izlenebilir, yurtdışından izleme yapılamaz. İndirdiğiniz içerikleri internet olmadığında çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz.

Desteklenen akıllı TV’ler:

Android TV

Apple TV

Arçelik

Beko

Grundig

Vestel

LG

Samsung

Desteklenen cihazların marka ve model detaylarını incelemek için Destek - Tivibu GO sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tivibu IPTV ve Uydu üyelikleri ile evinizin konforunda TV’nizde izleme yapabilirsiniz.