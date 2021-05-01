'Bunu yapmazsam ölürüm' 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğü ile bilinen Leman Sam, "Arkadaşlar biliyorsunuz Cihangir kedileriyle bir ekoldür fakat dikkat ederseniz sokaklarda kedi kalmadı. Ne yapıyorlar bu hayvanlara anlamış değilim. 17 gün tam kapanmaya giriyoruz ben her gün sularını da yemeklerini vereceğim, bunu yapmazsam ölürüm" dedi.