Leman Sam: Hayvanlar için çok üzülüyorum

"Hayvanlar için çok üzülüyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hayvanseverliği ile tanınan Leman Sam, ayağı araba tarafından ezilen Paşa adlı kedinin tedavi ve bakımını üstlendi. Geçtiğimiz gün Cihangir’deki evinin karşısına kedi evi yaptıran Sam, Paşa'ya sıcak su tedavisi uygularken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 69 yaşındaki sanatçı, şu şekilde konuştu:

Ben bu hayvanlar için çok üzülüyorum, evde rahat oturamıyorum. Paşa'nın iyileşmesi için yaptırdığım yuvanın içine sıcak su torbası bırakıyorum, yuva sıcak oluyor. Bu soğuk havada burada hamile kediler var, bunlar yakında doğuracaklar. Bu yavrular telef olacak, işte buna üzülüyorum.