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Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından Özoğuz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

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  • Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var! Hakan Özoğuz'un hastalığı - Magazin haberleri

    Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği öğrenilmişti.
  • Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var! Hakan Özoğuz'un hastalığı - Magazin haberleri

    Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını da duyurmuştu.
  • Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var! Hakan Özoğuz'un hastalığı - Magazin haberleri

    Çıkan haberlerin ardından Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

    "TEDAVİ SÜRECİ İYİ GEÇİYOR"

    Özoğuz, "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
  • Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var! Hakan Özoğuz'un hastalığı - Magazin haberleri

    LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

    Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

    Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

    Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.

    Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

    Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

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