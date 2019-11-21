Leonardo Da Vinci rekoru

Louvre Müzesi'nde 24 Ekim'de açılan Leonardo Da Vinci Sergisi, büyük ilgi görüyor. Rönesans döneminin temsilcisi, sanat ve bilim alanında birçok eser bırakan Da Vinci'ni ölümünün 500'üncü yılı nedeniyle açılan açılan sergiyi bugüne kadar 365 bin kişi ziyaret etti. Sergiyi gezebilmek için bir kaç hafta önce rezervasyon yapılması gerekiyor.

Louvre Müzesi'ndeki piramitlerin altındaki Napolyon Salonu'nda açılan sergide, dünyanın dört bir köşesinden diplomatik girişimler sonucu toplanan 162 eser yer alıyor. 24 Şubat 2020'ye kadar açık kalacak olan sergide Leonardo Da Vinci'nin insan toplumuna katkısı gözler önüne seriliyor.

Louvre Müzesi'nde ayrıca İngiliz Royal Collection, Rus Hermitage Müzesi, New York Metropolitan Müzesi ve Vatikan'dan sergi için ödünç verilen eserler de sergileniyor. Üzerinde 10 yıldır çalışılan sergideki eserlerin çoğu Paris'e İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in özel koleksiyonundan getirildi.

Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)

Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır.

En tanınmış yapıtları Mona Lisa (1503 - 1507) ve Son Akşam Yemeği'dir (1495 - 1497). Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapısına değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri kabul edilir. 2'nci milenyumun adamı seçilmiştir.