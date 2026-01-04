Leonardo DiCapiro'nun ödülüne 'Maduro' engeli

Leonardo DiCaprio, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği hava saldırılarının ardından yürürlüğe giren seyahat kısıtlamaları nedeniyle California eyaletinin Palm Springs şehrinde düzenlenen Palm Springs Uluslararası Film Festivali'ne katılamadı.

51 yaşındaki Oscar'lı yıldız, yılbaşı gecesi, sevgilisi Vittoria Ceretti ile Karayip Denizi'nde, St. Barts açıklarında Jeff Bezos'un yatında dinlenirken görüntülenmişti.

Karayip kıyı şeridine sahip Venezuela, cumartesi sabahı Amerikan bombardımanına maruz kaldı. Bu saldırı sonrası Donald Trump yönetimi, Venezuela Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırdı ve New York'a götürdü.

ABD'ye kaçırılan Nicolas Maduro'nun gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde yayınlanan ilk fotoğrafı

Karayip hava yolu ulaşımında karışıklığa yol açan bu olay sonrası DiCaprio'nun film festivalinde onurlandırılmak üzere Palm Springs'e yapacağı seyahat de tehlikeye girdi. DiCaprio, 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki rolüyle Desert Palm Başarı Ödülü'nü alacaktı.

Ancak tören yetkililerine, DiCaprio'nun hava sahası kısıtlamaları nedeniyle festivale katılamayacağının açıklandığı öğrenildi.