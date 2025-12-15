Leonardo DiCaprio: Asla yönetmenlik yapmak istemem

Pek çok Hollywood yıldızı, oyunculuk deneyiminin ardından yönetmen koltuğuna da oturdu. Clint Eastwood, Robert Redford, George Clooney gibi isimler buna birer örnek... Hollywood'un başarılı ismi Leonardo DiCaprio ise yönetmenliğe kendini çok uzak hissediyor.

Time Dergisi'nin 'Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi' seçtiği Leonardo DiCaprio, geçen hafta New York'ta düzenlenen 'A Year in TIME' adlı etkinlikte, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Sohbet sırasında oyuncu, yönetmenlik yapma arzusunun olmadığını ve bunun özellikle Scorsese'nin büyüklüğüne asla ulaşamayacağını düşündüğü için olduğunu itiraf etti.

“Bazı insanlar bana yönetmenlik yapmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de, ‘Asla yönetmenlik yapmak istemem. Martin Scorsese’nin yaptıklarına asla yaklaşamam. Neden yapayım ki?’ dedim” şeklinde konuşan 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio; "Geçmiş filmlerimden bazılarında bir adım geri çekilip film yapım sürecini bütünüyle gözlemlemeyi isterdim" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu; "Karakterleri canlandırıyorsunuz, olabildiğince ruhlarının derinliklerine inmeye çalışıyorsunuz. Ve ben çok daha fazla bir gözlemci olmayı, kameranın arkasında Scorsese'nin neler yaptığını izlemeyi çok isterdim" ifadesini kullandı.