        Leonardo DiCaprio: Asla yönetmenlik yapmak istemem

        Leonardo DiCaprio, yönetmen koltuğuna oturan meslektaşlarının izinden gitmek istemiyor. Oscar'lı yıldız; "Martin Scorsese'nin yaptıklarına asla yaklaşamam" dedi

        Giriş: 15.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:11
        "Asla yapmak istemem"
        Pek çok Hollywood yıldızı, oyunculuk deneyiminin ardından yönetmen koltuğuna da oturdu. Clint Eastwood, Robert Redford, George Clooney gibi isimler buna birer örnek... Hollywood'un başarılı ismi Leonardo DiCaprio ise yönetmenliğe kendini çok uzak hissediyor.

        Time Dergisi'nin 'Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi' seçtiği Leonardo DiCaprio, geçen hafta New York'ta düzenlenen 'A Year in TIME' adlı etkinlikte, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Sohbet sırasında oyuncu, yönetmenlik yapma arzusunun olmadığını ve bunun özellikle Scorsese'nin büyüklüğüne asla ulaşamayacağını düşündüğü için olduğunu itiraf etti.

        “Bazı insanlar bana yönetmenlik yapmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de, ‘Asla yönetmenlik yapmak istemem. Martin Scorsese’nin yaptıklarına asla yaklaşamam. Neden yapayım ki?’ dedim” şeklinde konuşan 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio; "Geçmiş filmlerimden bazılarında bir adım geri çekilip film yapım sürecini bütünüyle gözlemlemeyi isterdim" dedi.

        Oscar ödüllü oyuncu; "Karakterleri canlandırıyorsunuz, olabildiğince ruhlarının derinliklerine inmeye çalışıyorsunuz. Ve ben çok daha fazla bir gözlemci olmayı, kameranın arkasında Scorsese'nin neler yaptığını izlemeyi çok isterdim" ifadesini kullandı.

        "Geriye dönüp baktığımda, kameranın arkasındaki o süreci çok daha fazla gözlemlemeyi çok isterdim" diyen Leonardo DiCaprio, bugüne kadar 6 filmini yönettiği 83 yaşındaki Martin Scorsese ile çekimler başlamadan önce aylar süren hazırlık ve tartışma süreçlerini anlattı.

        "Bence birlikte çalışırken bu süreç çok önemliydi. Aylar öncesinden neredeyse bir tartışma yapabilme, birçok soru sorma ve en bariz yön olmayabilecek yaklaşımlar hakkında şeytanın avukatlığını yapma yeteneği önemliydi" diyen Leonardo DiCaprio; "Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni filmde de bunu yapıyoruz, ancak bu kesinlikle en derin öğrenme deneyimlerinden biri oldu" diye ekledi.

        Leonardo DiCaprio ayrıca Martin Scorsese ile çalışmanın hayatının en gurur verici anlarından biri olduğunu belirtti.

