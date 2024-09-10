Leonardo DiCaprio'nun tatili bitti
Leonardo DiCaprio, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti ile Sardunya tatilini bitirdi, New York'a döndü. Çift Manhattan'da alışveriş yaparken, ünlü oyuncu şapka ve tıbbi maskeyle kendini gizlemeye çalıştı
Leonardo DiCaprio, İtalyan kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile Sardunya Adası tatilini bitirdi, ABD'ye döndü. Çift, Manhattan sokaklarında alışveriş yaparken görüntülendi.
DiCaprio, kendini şapka ve tıbbi maske ile gizlemeye çalıştı.
Oscar'lı oyuncu, daha önce de sevgilisiyle gece yürüyüşünde görüntülendiğinde maske ve şapka yardımıyla objektiflerden kaçmaya çalışmıştı.
49 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 26 yaşındaki model sevgilisi, ağustos ayında önce Portofino'da, ardından Sardunya'da uzun bir tatil yapmıştı. Çift, lüks yatta deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenmişti.
Çifte Dicaprio'nun yakın arkadaşı Tobey Maguire ile model Babette Strijbos da yat gezisinde çifte eşlik etmişti.
DiCaprio ile Ceretti ilk kez Ağustos 2023'te Santa Barbara'da birlikte görülmüş ve ilişki yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.
Oysa Ceretti ile DiCaprio arasındaki ilişki, 2023 Cannes Film Festivali esnasında başlamıştı.