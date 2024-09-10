Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio sevgilisiyle alışverişte - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'nun tatili bitti

        Leonardo DiCaprio, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti ile Sardunya tatilini bitirdi, New York'a döndü. Çift Manhattan'da alışveriş yaparken, ünlü oyuncu şapka ve tıbbi maskeyle kendini gizlemeye çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Leonardo DiCaprio, İtalyan kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile Sardunya Adası tatilini bitirdi, ABD'ye döndü. Çift, Manhattan sokaklarında alışveriş yaparken görüntülendi.

        2

        DiCaprio, kendini şapka ve tıbbi maske ile gizlemeye çalıştı.

        3

        Oscar'lı oyuncu, daha önce de sevgilisiyle gece yürüyüşünde görüntülendiğinde maske ve şapka yardımıyla objektiflerden kaçmaya çalışmıştı.

        4

        49 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 26 yaşındaki model sevgilisi, ağustos ayında önce Portofino'da, ardından Sardunya'da uzun bir tatil yapmıştı. Çift, lüks yatta deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenmişti.

        5

        Çifte Dicaprio'nun yakın arkadaşı Tobey Maguire ile model Babette Strijbos da yat gezisinde çifte eşlik etmişti.

        6

        DiCaprio ile Ceretti ilk kez Ağustos 2023'te Santa Barbara'da birlikte görülmüş ve ilişki yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.

        Oysa Ceretti ile DiCaprio arasındaki ilişki, 2023 Cannes Film Festivali esnasında başlamıştı.

        #Leonardo DiCaprio
        #Vittoria Ceretti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!