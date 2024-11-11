Leonardo DiCaprio'ya yıldızlarla dolu 50'nci yaş partisi
Leonardo DiCaprio'nun 50'nci doğum günü için verdiği partiye aralarında Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton, Stevie Wonder, Steven Spielberg gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı
Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşına girişini Los Angeles'taki evinde düzenlediği büyük bir partiyle kutladı.
Oscar'lı oyuncunun Hollywood Hills bölgesindeki evinde verdiği partiye dünyaca ünlü yıldız isimler katıldı.
Brad Pitt'in 2022'den bu yana birlikte olduğu kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldığı partiye, Katy Perry ile Orlando Bloom çifti de gitti.
Partiden yansıyan görüntülerde ünlü müzisyen Stevie Wonder, piyano başında Leonardo DiCaprio için 'İyi ki Doğdun' şarkısını çaldı.
Davetlilerin hep bir ağızdan şarkıyı söylediği anlarda, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin DiCaprio'nun yanağına öpücük kondurması objektiflere yansıdı.
İşte Leonardo DiCaprio'nun 81 yaşındaki babası George DiCaprio ile üvey annesi Peggy DiCaprio'nun da katıldığı partideki isimler...
Brad Pitt - Ines de Ramon
Paris Hilton
Katy Perry - Orlando Bloom
Shanina Shaik
Yönetmen Guillermo del Toro
Victoria's Secret 'meleği' Sara Sampaio
İngiliz süper model Cara Delevingne
Yönetmen Steven Spielberg