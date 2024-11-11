Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'ya yıldızlarla dolu 50'nci yaş partisi: Brad Pitt ve sevgilisi, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton kutlamada - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'ya yıldızlarla dolu 50'nci yaş partisi

        Leonardo DiCaprio'nun 50'nci doğum günü için verdiği partiye aralarında Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton, Stevie Wonder, Steven Spielberg gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşına girişini Los Angeles'taki evinde düzenlediği büyük bir partiyle kutladı.

        Oscar'lı oyuncunun Hollywood Hills bölgesindeki evinde verdiği partiye dünyaca ünlü yıldız isimler katıldı.

        2

        Brad Pitt'in 2022'den bu yana birlikte olduğu kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldığı partiye, Katy Perry ile Orlando Bloom çifti de gitti.

        3

        Partiden yansıyan görüntülerde ünlü müzisyen Stevie Wonder, piyano başında Leonardo DiCaprio için 'İyi ki Doğdun' şarkısını çaldı.

        Davetlilerin hep bir ağızdan şarkıyı söylediği anlarda, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin DiCaprio'nun yanağına öpücük kondurması objektiflere yansıdı.

        4

        İşte Leonardo DiCaprio'nun 81 yaşındaki babası George DiCaprio ile üvey annesi Peggy DiCaprio'nun da katıldığı partideki isimler...

        5

        Brad Pitt - Ines de Ramon

        6

        Paris Hilton

        7

        Katy Perry - Orlando Bloom

        8

        Shanina Shaik

        9

        Yönetmen Guillermo del Toro

        10

        Victoria's Secret 'meleği' Sara Sampaio

        11

        İngiliz süper model Cara Delevingne

        12

        Yönetmen Steven Spielberg

        13

        Chris Rock

        14

        Orlando Bloom

        15

        Katy Perry

        #Leonardo DiCaprio
        #yaş günü
        #doğum günü
        #Brad Pitt
        #Katy Perry
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor