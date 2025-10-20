Leroy Sane küllerinden doğdu!

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, sezona sessiz başlamasının ardından Başakşehir maçıyla adeta yeniden doğdu.

Beşiktaş ve Liverpool karşılaşmalarında yedek kalan 29 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’un planında bu kez sahneye çıktı ve attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

Ancak bu dönüş sadece sahada değil, kulüp içindeki üç önemli ismin ortak emeğiyle geldi: Abdullah Kavukcu, Okan Buruk ve İlkay Gündoğan.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu, Sane’nin saha dışındaki huzurunu sağlamak için devreye girdi. Alman yıldızın eşinin çocuklarının İstanbul’a gelmesi için onlara müstakil bir ev tahsis etti. Bu sayede Sane’nin tüm odağını yeniden futbola çevirmesi sağlandı. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası yıldız futbolcusuna özel bir mesaj verdi: “Kendini şimdiden hazırla, milli aradan sonra Başakşehir maçında sahadasın.”