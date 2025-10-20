Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane küllerinden doğdu! - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane küllerinden doğdu!

        Leroy Sane, sezona sessiz başladığı dönemin ardından Başakşehir maçında attığı iki golle adeta yeniden doğdu. Beşiktaş ve Liverpool maçlarında yedek kalan Alman yıldızın dönüşünde üç isim etkili oldu; Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ve yakın arkadaşı İlkay Gündoğan.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leroy Sane küllerinden doğdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, sezona sessiz başlamasının ardından Başakşehir maçıyla adeta yeniden doğdu.

        Beşiktaş ve Liverpool karşılaşmalarında yedek kalan 29 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’un planında bu kez sahneye çıktı ve attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

        Ancak bu dönüş sadece sahada değil, kulüp içindeki üç önemli ismin ortak emeğiyle geldi: Abdullah Kavukcu, Okan Buruk ve İlkay Gündoğan.

        Galatasaray yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu, Sane’nin saha dışındaki huzurunu sağlamak için devreye girdi.

        Alman yıldızın eşinin çocuklarının İstanbul’a gelmesi için onlara müstakil bir ev tahsis etti. Bu sayede Sane’nin tüm odağını yeniden futbola çevirmesi sağlandı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası yıldız futbolcusuna özel bir mesaj verdi: “Kendini şimdiden hazırla, milli aradan sonra Başakşehir maçında sahadasın.”

        Milli arada izinden erken dönen Sane, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bireysel idmanlara başladı, ekstra çalışmalar yaptı. Sane’nin yakın dostu İlkay Gündoğan da bu süreçte önemli bir rol üstlendi.

        Arkadaşına sık sık moral veren Gündoğan, yaptığı birebir konuşmalarda “Sen yeniden milli takıma seçileceksin, çünkü hâlâ o seviyedesin” diyerek Sane’nin mental direncini güçlendirdi. İkilinin bu dostluğu, takım içindeki enerjiyi de yukarı taşıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız