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"Sanırım Yıldız Tilbe’yi konuk aldığım gündü… Aramızda bir tartışma yaşandı, hayatımda benim için en özel ve önemli insan annemdir ve o beni savunmak isterken kalbini kıran sözler söylendi. Bunun üzerinde ben de doğrudan yönetime çıktım ve gitmek istiyorum dedim onlar da seçimlerini yaptılar. Ancak karektersiz bir kadın olmadım ve hayatımın sonuna kadar da olmayacağım. Pınar Hanım'a sahne hayatında başarılar diliyorum yolu açık olsun…”