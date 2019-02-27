Pınar Eliçe dün 2. Sayfa programına konuk olmuş ve yıllar önce bir kanalda yaptığı programının aynı kanalda program yapan Lerzan Mutlu tarafından sonlandırıldığını söylemişti.
LERZAN MUTLU: YARALANDIĞIM YERDEN YARALAMAM
Yapılan bu açıklamaların ardından aynı programa konuk olan Lerzan Mutlu, “Yaralandığım yerden kimseyi yaralamam çünkü acısını bildiğiniz bir şeyi başkasına yaşatmaszınız” diyerek Pınar Eliçe’den, “Kalbini bilmeden kırdıysam özür diliyorum ancak asla öyle bir niyetim yoktu” sözleriyle özür diledi. Yaşanan olayı bir de kendi açısından anlatan Lerzan Mutlu tartışma yaşadıkları gün olanları şu sözlerle anlattı:
"Sanırım Yıldız Tilbe’yi konuk aldığım gündü… Aramızda bir tartışma yaşandı, hayatımda benim için en özel ve önemli insan annemdir ve o beni savunmak isterken kalbini kıran sözler söylendi. Bunun üzerinde ben de doğrudan yönetime çıktım ve gitmek istiyorum dedim onlar da seçimlerini yaptılar. Ancak karektersiz bir kadın olmadım ve hayatımın sonuna kadar da olmayacağım. Pınar Hanım'a sahne hayatında başarılar diliyorum yolu açık olsun…”
Lerzan Mutlu annesinin hayatında ne kadar özel bir yer tuttuğunu; “Bülent Ersoy’la dava sebebim annemdir" sözleriyle dile getirdi.
PINAR ELİÇE TELEFONLA BAĞLANDI
Lerzan Mutlu’nun uzattığı zeytin dalı sonrasında canlı yayına telefonla bağlanan Pınar Eliçe kendisinin de amacanın geçmiş yıllarda yaşananları gündeme getirmek olmadığını söyledikten sonra ikili arasında şu diyalog yaşandı:
Pınar Eliçe: Bana kanal yönetimi tarafından söylenen şuydu ki ‘Lerzan istemiyor’
Lerzan Mutlu: Yönetime gittim ve ben gitmek istiyorum beni azat edin dedim, seni bilmeden kırdıysam özür dilerim ama inan bana bilerek kimsenin kalbini kıracak biri değilim.
P.E: Senin ne kadar pozitif, Allah inancı olan ve iyi bir kadın olduğunu ortak arkadaşlarımızdan duydum, ancak ben de yaşadıklarım üzerinden hareket ediyorum.
L.M: Yaralandığım yerden kimseyi yaralamak istemem, yastığa başıma koyduğumda çok rahat uyuyan bir insanım seni bilerek kırmak ve üzmek gibi bir niyetim olamaz yolun o kadar açık olsun ki… İnşallah biz de her gün seni izlemeye gelelim.
P.E: Ben de senin iyi olmanı isterim… Geçmişte ne olduysa oldu yanlış anlaşılmalar.
L.M: Sen de kötü kalpli bir kadın değilsin, keşke karşı karşıya gelseydik seni kırdıysam binlerce kez özür dilerim.
"SEN BENİM KOCAMI ALMAMIŞSIN BEN SENİN KOCANI ALMAMIŞIM"
P.E: Sana küskünlüğüm de yok sana merhabamı yine derim, sen benim kocamı almamışsın ben senin kocanı almamışım! Senin bu olgunluğuna teşekkür ediyorum bu çok iyi oldu çünkü ben küslüklerle yürüyen bir insan değilim.
L.M: Hiçbir şey insan kalbinden daha önemli değil… Ölümün olduğu bir dünyada çok da fazla küs kalmamak gerekiyor. Bu konu içimin rahat olduğu bir konuydu bir yere çıktığında da söz veriyorum seni izlemeye geleceğim.
P.E: Bu konuyu netleştirmemiz çok iyi oldu. Birlik olalım, güzellik olsun, karşılaştığımız yerlerde selamımızı esirgemeyelim sana da teşekkür ederim Lerzan…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.