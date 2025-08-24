A Milli Erkek Basketbol Takımı nın bulunduğu A Grubu nda m&uuml;cadele edecek Letonya nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu a&ccedil;ıklandı. Letonya Basketbol Federasyonunun a&ccedil;ıklamasına g&ouml;re başantren&ouml;r Luca Banchi, 12 kişilik nihai kadroyu belirledi. Amerikan Basketbol Ligi nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen Kristaps Porzingis in yer aldığı kadroya Anadolu Efes ten Rolands Smits ve Fenerbah&ccedil;e Beko dan Arturs Zagars da dahil edildi. Şampiyonanın A Grubu nda bulunan ev sahiplerinden Letonya; T&uuml;rkiye, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve &Ccedil;ekya ile m&uuml;cadele edecek. Letonya, gruptaki ilk ma&ccedil;ında 27 Ağustos &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; ay-yıldızlılarla karşılaşacak. EuroBasket 2025 &ouml;ncesi Letonya nın aday kadrosu ş&ouml;yle: Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Marcis Steinbergs, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Arturs Zagars, Kristers Zoriks