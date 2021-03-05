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Levante: 1 Athletic Bilbao: 2 MAÇ SONUCU

Futbolda İspanya Kral Kupası yarı finalinin rövanşında deplasmanda Levante'yi 2-1 mağlup eden Athletic Bilbao, Barcelona'nın ardından finale kalan ikinci takım oldu

Levante: 1 Athletic Bilbao: 2 MAÇ SONUCU

Yarı finalin ilk maçında, deplasmanda Athetic Bilbao ile 1-1 berabere kalan Levante, bu avantajını sahasında oynadığı rövanş maçında değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Levante'den Roger Marti (Dk. 16) ve Athletic Bilbao'dan Raul Garcia'nın (Dk. 29) golleriyle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince maç uzatmaya gitti.

Uzatmanın ikinci yarısında, 111. dakikada Alex Berenguer ile Levante ağlarını havalandıran Athletic Bilbao, 2-1'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Finale kalan diğer takım, Sevilla'yı eleyen Barcelona olmuştu.

112 yıllık tarihi olan Kral Kupası'nı en fazla kazanan ve en fazla final oynayan Barcelona (41 final, 30 şampiyonluk) ile onun en yakın takipçisi Athletic Bilbao'yu (37 final, 23 şampiyonluk) karşı karşıya getirecek final maçı 17 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda oynanacak.

Athletic Bilbao, 17 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Diğer yandan Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın geçen yıl oynaması gereken ancak her iki takımın seyircili oynama talebinden dolayı ertelenen 2019-2020 sezonu Kral Kupası finali de 3 Nisan'da yine La Cartuja Stadı'nda olacak.

Kral Kupası'nda iki sezonun art arda finallerinin oynanacağı maçlara Kovid-19'dan dolayı seyirci alınmayacak.

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