        Levent Mercan: Maç maç düşünmeliyiz - Futbol Haberleri

        Levent Mercan: Maç maç düşünmeliyiz

        Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, kupadaki Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu

        Giriş: 04.03.2026 - 23:59
        "Maç maç düşünmeliyiz"

        Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, kupadaki Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

        Levent Mercan, "Tabii ki bu maç bizim için önemliydi. Çeyrek finale yükselmek hedefimizdi. Kupa ve lige en iyi şekilde konsantre olmalı ve kalan maçları kazanmalıyız." dedi.

        Levent Mercan, ligdeki yarış ile ilgili gelen sorunun ardından, "Biz kendimize bakalım. Bu hafta sonu en iyi şekilde nasıl 3 puanı alacağımızı düşünelim. Lig daha uzun ve alınacak puanlar var. Maç maç bakalım." sözlerini sarf etti.

