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Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton nereli ve kaç yaşında? Lewis Hamilton serveti ne kadar?

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Formula 1 tutkunları tarafından merak edilen Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton nereli ve kaç yaşında? Lewis Hamilton serveti ne kadar?

Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton nereli ve kaç yaşında? Lewis Hamilton serveti ne kadar?

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi antrenman turlarının ardından İstanbul Park'taki pisti eleştirdi. Bir anda sosyal medya gündemine düşen Lewis Hamilton merak ediliyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi antrenman turları

LEWİS HAMİLTON KİMDİR?

Lewis Carl Hamilton 7 Ocak 1985'te Hertfordshire, Birleşik Krallık'ta doğdu. Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilottur. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olmuştur.2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 174 cm boyundadır.

LEWİS HAMİLTON SERVETİ

Lewis Hamilton, 2017 senesinde 131 Milyon pound tutarındaki servetiyle, Sunday Times gazetesinin açıkladığı geleneksel 100 Zengin listesinin ilk sırasındaydı.

LEWİS HAMİLTON YARIŞLARI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır.

2008 Formula 1 sezonunda dramatik şekilde biten 2008 Brezilya Grand Prix'i sonunda 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve Formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etmiştir.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin 2.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2015 Formula 1 Sezonunda da 3.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır

2016 Formula 1 sezonunda ise takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk savaşını ise son yarışa taşımasına rağmen sezonu 2.olarak tamamlamıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4.Pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2018 Formula 1 sezonunda ise Scuderia Ferrari'den Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 6.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2020 Portekiz Grand Prix'de Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu krımıştır.

Şu anda devam eden 2020 Formula 1 sezonunda ise Pilotlar Şampiyonasında liderliğini sürdürmektedir.

SezonSeriTakım AdıNo.YarışlarPolGalibiyetPuanDurum
2002Formula Renault İngiltereManor Motorsport2513332743.
2003Formula Renault İngiltereManor Motorsport31511104191.
2004Formula 3 EuroseriesManor Motorsport352011695.
2005Formula 3 EuroseriesASM F312011151721.
2006GP2ART Grand Prix22115114
2007Formula 1Vodafone McLaren Mercedes217641092.
2008Formula 1Vodafone McLaren Mercedes221875981.
2009Formula 1Vodafone McLaren Mercedes11842495.
2010Formula 1Vodafone McLaren Mercedes219132404.
2011Formula 1Vodafone McLaren Mercedes319132275.
2012Formula 1Vodafone McLaren Mercedes420741904.
2013Formula 1Mercedes4419511894.
2014Formula 1Mercedes44197113841.
2015Formula 1Mercedes44191110381
2016Formula 1Mercedes44211193802.
2017Formula 1Mercedes44209113631.
2018Formula 1Mercedes44211111408
2019Formula 1Mercedes4421511413
2020Formula 1Mercedes4410*8*6*205*1.*

*Devam ediyor

LEWİS HAMİLTON TAMAMLANMIŞ F1 SONUÇLARI

YılTakım123456789101112131415161718192021SıraPuan
2007Vodafone McLaren MercedesAUS
3		MAL
2		BHR
2		ESP
2		MON
2		CAN
1		USA
1		FRA
3		BRİ
3		EUR
9		HUN
1		TUR
5		ITA
2		BEL
4		JPN
1		CHN
YD		BRA
7		2.109
2008Vodafone McLaren MercedesAUS
1		MYS
5		BAH
13		ESP
3		TUR
2		MON
1		CAN
YD		FRA
10		BRİ
1		GER
1		HUN
5		EUR
2		BEL
3		ITA
7		SIN
3		JPN
12		CHN
1		BRA
5		1.98
2009Vodafone McLaren MercedesAUS
DSQ		MYS
7		CHN
6		BAH
4		ESP
9		MON
12		TUR
13		BRİ
16		GER
18		HUN
1		EUR
2		BEL
YD		ITA
12		SIN
1		JPN
3		BRA
3		ABU
YD		5.49
2010Vodafone McLaren MercedesBAH
3		AVU
6		MAL
6		ÇİN
2		İSP
14		MON
5		TÜR
1		KAN
1		AVR
2		BRİ
2		ALM
4		MAC
YD		BEL
1		İTA
YD		SİN
YD		JAP
5		KOR
2		BRE
4		ABU
2		4.240
2011Vodafone McLaren MercedesAVU
2		MAL
8		ÇİN
1		TÜR
4		İSP
2		MON
6		KAN
YD		AVR
4		BRİ
4		ALM
1		MAC
4		BEL
YD		İTA
4		SİN
5		JAP
5		KOR
2		HİN
7		ABU
1		BRE
YD		5.227
2012Vodafone McLaren MercedesAVU
3		MAL
3		ÇİN
3		BAH
8		İSP
8		MON
5		KAN
1		AVR
YD		BRİ
8		ALM
YD		MAC
1		BEL
YD		İTA
1		SİN
YD		JAP
5		KOR
10		HİN
4		ABU
YD		USA
1		BRE
YD		4.190
2013MercedesAVU
5		MAL
3		CHN
3		BHR
5		ESP
12		MON
4		KAN
3		BRİ
4		ALM
5		MAC
1		BEL
3		İTA
9		SİN
5		KOR
5		JPN
YD		HİN
6		ABU
7		USA
4		BRA
9		4.189
2014MercedesAVU
YD		MAL
1		BHR
1		CHN
1		ESP
1		MON
2		CAN
YD		AUT
2		BRİ
1		ALM
3		MAC
3		BEL
YD		ITA
1		SIN
1		JPN
1		RUS
1		USA
1		BRA
2		ABU
1		1.384
2015MercedesAVU
1		MAL
2		ÇİN
1		BHR
1		İSP
2		MON
3		KAN
1		AUT
2		BRİ
1		MAC
6		BEL
1		ITA
1		SIN
Ret		JPN
1		RUS
1		ABD
1		MEK
2		BRA
2		ABU
2		1.381
2016Mercedes AMG Petronas F1 TeamAVU
2		BHR
3		CHN
7		RUS
2		İSP
Ret		MON
1		KAN
1		AVR
5		AUT
1		BRİ
1		MAC
1		ALM
1		BEL
3		ITA
2		SIN
3		MAL
Ret		JPN
3		ABD
1		MEK
1		BRA
1		ABU
1		2.380
2017Mercedes AMG Petronas F1 TeamAVU
2		CHN
1		BHR
2		RUS
4		İSP
1		MON
7		KAN
1		AZE
5		AUT
4		BRİ
1		MAC
4		BEL
1		ITA
1		SIN
1		MAL
2		JPN
1		ABD
1		MEK
9		BRA
4		ABU
2		1.363
2018Mercedes AMG Petronas F1 TeamAUS
2		BHR
3		CHN
4		AZE
1		İSP
1		MON
3		KAN
5		FRA
1		AUT
Yd		BRİ
2		ALM
1		MAC
1		BEL
2		ITA
1		SIN
1		RUS
1		JPN
1		ABD
3		MEK
5		BRA
1		ABU
1		1.408
2019Mercedes AMG Petronas F1 TeamAVU
2		BHR
1		CHN
1		AZE
2		İSP
1		MON
1		KAN
1		FRA
1		AUT
5		BRİ
1		ALM
9		MAC
1		BEL
2		ITA
3		SIN
4		RUS
1		JPN
3		MEK
1		ABD
2		BRA
7		ABU
1		1.413
2020Mercedes AMG Petronas F1 TeamAUT
4		STY
1		MAC

1

BRİ

1

70TH

2

İSP

1

BEL

1

İTA

7

TOS

1

RUS

3

EİF

1

POR

1

EMİ

1

TURBHRSKHABU1.*205*

*Devam ediyor.

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