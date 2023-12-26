2 Şurada Paylaş!









LEYLA ALATON'UN 10 YILLIK ÖNGÖRÜSÜ

Ünlü İş İnsanı Leyla Alaton 19 Haziran 2014'te Twitter (X) hesabından Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafıyla birlikte "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok." tweet'ini attı. Alaton, Erkan'ın merkez Bankası Başkanlığı'na gelmesiyle 2014 yılındaki tweet'ini "2014'te bu tweet'i atmıştım notuyla retweet etti. Söz konusu retweet aylar sonra soayal medyada gündem oldu.