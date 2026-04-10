        Leyla Aydemir davası 11 Haziran'a ertelendi | Son dakika haberleri

        Leyla Aydemir davası 11 Haziran'a ertelendi

        Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada duruşma 11 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca Türkiye'ye dönen anne Şükran Aydemir'in bir sonraki celsede yeniden dinlenmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Duruşma 11 Haziran'a ertelendi

        Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin görülen davada duruşma 11 Haziran tarihine ertelendi.

        İHA'daki habere göre; Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verilen beraat kararlarını bozmuştu. Bozma ilamı doğrultusunda yürütülen yargılamada, ilk celsede sanık amca tutuklanmıştı.

        Duruşma sonunda sanık Yusuf Aydemir hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği kanaatine varılarak, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilirken Türkiye’ye dönen anne Şükran Aydemir’in yeniden dinlenmesine, bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi.

        Tanık AFAD personeli Ahmet Erdoğan, "Olaydan önce de sonra da burada değildim, Ardahan’daydım. İfademde her şey mevcut. Olayla yakından ya da uzaktan herhangi bir alakam yoktur. Ses kaydındaki kişinin ben olmadığını özellikle belirtmek isterim. Muhammed Erdoğan kurumdan arkadaşımdır, aynı odada kalıyorduk ve aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Ses kaydındaki konuşmalar bana ait değildir. ‘Ses çıkarmayın, öldürür’ diyen kişi de ben değilim. Sohbet esnasında, belki gerçekler ortaya çıkar düşüncesiyle konuşmalar yapılmış olabilir. Olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur, aileyi de tanımıyorum." dedi.

        Yusuf Aydemir’in oğlu Umeyir Aydemir ise "Babam için geldim. Soruları cevaplayarak ona yardımcı olmak istiyorum. Olayın yaşandığı zamanı hatırlamıyorum, çünkü o dönem 3 yaşındaydım. Bana kimse bir şey söylemem ya da konuşmam için baskı yapmadı. Evimizde de Leyla ile ilgili herhangi bir konuşma geçmedi" dedi.

        Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise "Çobanın bahsettiği olayda, Leyla’nın bulunduğunu söyledikleri yerin yukarısına doğru gidiyordum. Çobanın evinin oradan çıkınca Serhat isimli bir çocuğu aldım traktöre. Baktığımda herkesin aşağıya doğru gittiğini gördüm. Jandarmaya ‘sağ mı’ diye sordum, bana ‘ölmüş’ dediler. Ben ise o sırada sağ olduğunu sanıyordum. Telefon meselesine gelince, üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiği için tam hatırlamıyorum. O dönemde Ağrı’ya gelmiştim, telefonum bozulmuştu ve tamire vermiştim. Bu süreçte tuşlu telefon kullandım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum." şeklinde ifade verdi.

        Diğer sanıklar Ayşe Artam, Besim Sürdün, Hatun Dursun ve Yıldırım Artam ise mağdur olduklarını söylediler.

        Mehmet Ali Aydemir ifadesinde "18 ay cezaevinde kaldım, suçsuz yere yattım. Adalet istiyorum, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Musa Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma sonunda Sanık Yusuf Aydemir hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği kanaatine varılarak, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Türkiye’ye dönen anne Şükran Aydemir’in yeniden dinlenmesine, bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi.

        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler