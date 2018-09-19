Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde yaşayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel pazar günü kayboldu. Küçük kız her yerde aranırken olay geçen haziran ayında Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i akıllara getirdi. Kenan Taşkın'ın haberine göre halen Leyla'nın yasını tuttuklarını belirten acılı baba Nihat Aydemir "Evde televizyon açmıyoruz. Yasımız devam ediyor. Aradan 95 gün geçti hâlâ taziye için gelen gidenler var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Annesi her gün ağlıyor, elbiselerini öpüp kokluyor. Zor günler geçiriyoruz. Diğer 3 çocuğum okula başladı umarım bu yaşananlar onların eğitim hayatını etkilemez" diye konuştu.

Kars'ta kaybolan Sedanur'un bir an önce bulunması temennisini dile getiren Aydemir, "Anne ve babasına Allah yardım etsin. O ailenin ruh halini ancak bu olayı yaşayan anlayabilir. Çok zor bir durum. Umarım sonu benim kızımınkine benzemez sağ salim bulunur" dedi.

"SORUŞTURMA GİZLİ BİLGİ VERMİYORLAR"



Kızının ölümünde halen soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Soruşturmada neler oluyor bilmiyoruz. Gizlilik kararı olduğu için kimseye bilgi verilmiyor. Kızımın cansız bedeninin bulunduğu yer daha önce birkaç kez bakılan bir yerdi. Onu oraya gece getirip bıraktılar. Neden kamera falan kurup bunlar gece de olsa takip edilmedi anlamıyorum. Allah benim kızıma bunu yapanların er veya geç cezasını verecek ama bu dünyada ama öteki dünyada bunu biliyoruz" diye konuştu.

Leyla'nın ölü bulunmasının ardından babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu M.A. tutuklanmıştı.

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