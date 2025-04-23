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        Haberler Magazin Leyla Okay'a veda - Magazin haberleri

        Leyla Okay'a veda

        Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:23
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat'ın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Oyuncu için Karşıyaka Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Okay'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

        LEYLA OKAY KİMDİR?

        1963 Ankara doğumlu oyuncu ve yönetmen, Ankara Devlet Tiyatrosu mezunudur. Tiyatroya lise yıllarında başlayan oyuncu, ilk olarak Ankara Komedi Sahnesi'nde 'Bozuk Para' oyununda sahne aldı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda yer aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte kurdukları Kaktüs Kabare'de uzun yıllar çocuk oyunları ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı sevilen oyunda rol aldı. Aynı ekiple TRT'de 'Yakıştır' gibi doğaçlama tiyatro programlarında yer aldı.

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        ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI:

        Yakıştır

        Mahşer-i Cümbüş

        ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

        Teşkilat (TV Dizisi 2021-2022)

        Anne (TV Dizisi 2017)

        Rumuz Cavidan (Zişan, TV Dizisi 2015)

        Yamak Ahmet (Hala, TV Dizisi 2012)

        Yalancı Bahar (TV Dizisi 2012-2014)

        Derin Sular (TV Dizisi 2011)

        Gözyaşı Çetesi (TV Dizisi 2006)

        Bizim Evin Halleri (Pembe, TV Dizisi 2002)

        Ferhunde Hanımlar (Kiraz, TV Dizisi 1993)

        Dostlarımız (TV Dizisi 1989)

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