LGS 2. nakil sonuç tarihi: LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil tercih işlemleri 8–12 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihte tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri sorgulayabilecek. Peki, "LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS 2. tercih nakil sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nakil tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 2. nakil sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.00'de sona erdi.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.