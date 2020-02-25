LGS 2020 şubat ayı örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) resmi sitesinden yayımlandı. Son zamanlarda heyecanla beklenen LGS sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilen LGS şubat ayı örnek soruları MEB resmi sitesinden yayımlandı. Örnek soru kitapçığında sayısal ve sözel örnek sorulara yer verildi. Sayısal ve Sözel olmak üzere ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal ve 25 sözel soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Öğrenciler tarafından merak edilen Liseye Geçiş Sınavı(LGS) 2020 Şubat ayı örnek soru kitapçığı...

LGS 2020 ŞUBAT AYI SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI

ŞUBAT AYI ÖRNEK KİTAPÇIK SÖZEL

LGS 2020 ŞUBAT AYI SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI

ŞUBAT AYI ÖRNEK KİTAPÇIK SAYISAL

LGS SINAVI NE ZAMAN? 2020

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2020 LGS sınavı 7 Haziranda yapılacak. Sınavda iyi bir başarı elde eden öğrenciler istediği okulda okuma şansı kazanacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRER?

İki bölüm halinde yayınlanacak olan LGS sınavı çoktan seçmeli bir formatta yapılacak. Sözel bölüm 50 soru olup 75 dakika, Sayısal bölüm 40 soru olup 80 dakika sürecek. Toplamda 155 dakika sürecek.

LGS SORU DAĞILIMI

Sözel bölüm ve Sayısal bölüm olmak üzere iki ayrı optik bulunacaktır. Sözel bölümde 50 soru Sayısal bölümde 40 soru olacaktır.