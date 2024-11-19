LGS 2025 örnek sorular ve çözümleri yayımlandı! Sayısal ve sözel LGS örnek sorular ve çözüm videoları görüntüleme ekranı
LGS 2025 örnek sorular ve çözümleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıklarını öğrencilerin erişimine açtı. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Peki, Liselere Geçiş Sistemi LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, sözel ve sayısal LGS örnek soruları ve çözüm videoları görüntüleme ekranı...
LGS 2025 örnek sorular ve çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videolar erişime açıldı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Peki, LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri nereden ve nasıl görüntülenir?
LGS 2025 ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlık yapan kişilerin desteğini sağlamak amacıyla gönderilen örnek soru ve çözümlü videolara erişime açıldı.
2024-2025 eğitim-öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik yeni örnek soru kitapları hazırlanarak yayımlandı.
Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.
Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.
Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.
Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.