LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Sorusu lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı nakil sonuçlarının bugün açıklanacağının bilgisini paylaştı. İşte LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2020

LGS 2. nakil tercih başvuruları bugün de yapılabilecek. Sonuçların ilanı ise 24 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

E-OKUL NAKİL SONUÇLARI

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.