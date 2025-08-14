LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı: MEB LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında LGS 2. nakil tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerine ikinci tercihlerini yapmıştı. Birinci nakil sonuçlarını 8 Ağustos'ta meb.gov.tr üzerinden erişime açılmıştı. LGS 2. nakil sonuçları için bugün işaret edilmişti. Peki LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar
LGS 2.nakil sonuçları için sorgulama sürüyor. Liselere ikinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
Buna göre; LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. LGS 2. nakil sonuçlarının sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.
LGS 2. NAKİL SONUCUNDA YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?
İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.