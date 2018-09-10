LGS 4. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil sürecinin son aşaması olan 4. nakil başvuruları 3-6 Eylül'de alındı. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştirildikleri okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu LGS 4. nakil sonuçları 8 Eylül'de erişime açıldı. Peki, LGS 4. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2018 LGS 4. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 4. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB'in yayımladığı takvime göre LGS 4. nakil sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Nakil sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar LGS nakil sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve doğum tarihini girerek öğrenebilecekler.

LGS 4. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri sırasıyla;

Nakil işlemlerinin ilk basamağı boş kontenjanların kontrolüdür. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre yapılmaktadır ki MEB'in LGS 2018 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor.

Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz.

Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

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