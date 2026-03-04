LGS birincilerine burs ödeme tarihi ve tutarı 2026: Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Türkiye Yüzyılı Çocukları projesi kapsamında; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan ve İstanbul'daki liseleri tercih eden öğrencilere aylık burs desteği sağlanıyor. 6 bin TL tutarındaki destekten yararlanan öğrencileri ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla burs desteğinin artırıldığını ve ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki, Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, 2026 LGS birincilerine burs ödeme tarihi ve tutarı...
LGS’den 500 tam puan alan ve İstanbul’daki liseleri tercih eden öğrencilere aylık burs desteği devam ediyor. İstanbul Valiliği ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları projesi kapsamında her ay 6 bin lira ödeme yapılıyor. Söz konusu destek, Ramazan Bayramı dolayısıyla artırıldı. Konu ile ilgili açıklama İstanbul Valisi Davut Gül’den geldi. Peki, Türkiye Yüzyılı bursu ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, 2026 LGS birincilerine burs ödeme tarihi ve tutarı…
LGS BİRİNCİLERİNE BURS DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Çocukları' iftar programı, Şişli'deki Taşyapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.
Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava girerek İstanbul'u tercih eden öğrenciler ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren öğrenciler katıldı.
İftar programında konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, ‘’Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi'ni özetleyeyim. 500 tam puan almış, İstanbul'daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına burs veriyoruz. Sizlerle inşallah eğitim hayatınız boyunca yol yürüyeceğiz. Tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okullarda okuyacaksınız, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Orada bir düzen kurabilirsiniz, Türkiye’ye geri dönebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin, bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın.’’ dedi.
TÜRKİYE YÜZYILI BURSU NE KADAR OLDU?
Ramazan ayının ortasına gelindiğini ve bayramın yaklaştığını hatırlatan Gül, ‘’Her ay sizlere 6 bin lira burs veriyoruz. Bu ay bayram dolayısıyla burs miktarını 10 bin liraya çıkardık. Cuma günü hesaplarınıza yatıracağız.’’ ifadelerini kullandı.