LGS BİRİNCİLERİNE BURS DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Çocukları' iftar programı, Şişli'deki Taşyapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava girerek İstanbul'u tercih eden öğrenciler ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren öğrenciler katıldı.

İftar programında konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, ‘’Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi'ni özetleyeyim. 500 tam puan almış, İstanbul'daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına burs veriyoruz. Sizlerle inşallah eğitim hayatınız boyunca yol yürüyeceğiz. Tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okullarda okuyacaksınız, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Orada bir düzen kurabilirsiniz, Türkiye’ye geri dönebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin, bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın.’’ dedi.