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LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2021 LGS tarihi belli oldu

2021 Liseye Geçiş Sınavı için artık geri sayım başladı. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce öğrencinin ter dökeceği sınavın tarihi merakla araştırılıyor. İşte hem sınav tarihi hem de sınav sonuç tarihi ile ilgili bilgiler....

LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2021 LGS tarihi belli oldu

2021 LGS sınavı ne zaman? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. İşte ayrıntılar...

2021 LGS NE ZAMAN?

Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ne zaman olacağını araştırıyor. 2021 LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 LGS kılavuzuna göre;

- Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

- Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

- Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

- Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

- Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.

SINAVIN UYGULANMASI

- Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

- Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

- Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

- Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimnine açılacak.

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