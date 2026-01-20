Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem LGS NE ZAMAN? Liselere geçiş sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? LGS başvuruları ne zaman alınacak?

        Liselere geçiş sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? LGS başvuruları ne zaman alınacak?

        Liseye geçiş sürecinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ve velinin merakla beklediği 2026 LGS takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı resmi sınav takvimiyle birlikte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarih belli oldu. Öğrenciler şimdi sınav günü, saatleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylara odaklanmış durumda. İşte detaylar...

        1

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak 2026 merkezi sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda sınav tarihi kesinleşirken, sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri ile veliler başvuru tarihleri ve sınavın uygulanma saatine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Liseye geçişte belirleyici rol oynayan sınav öncesi hazırlık süreci hız kazandı. Detaylar haberimizde...

        2

        LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bu sene LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava 20 Ocak 2026 itibari ile 144 gün kaldı.

        3

        LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        LGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 15 Haziran 2025'te düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti.

        4

        Bu sene de başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

