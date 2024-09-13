Davalara ilişkin yargı sürecini yürüten ilgili mahkemelerin nihai kararlarının 11 Eylül'de MEB'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yargı kararında, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 'Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur.' ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, 'Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.' tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir."