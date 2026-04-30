        LGS SINAV TAKVİMİ 2026: LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman verilecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Türkiye genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın tarihi ve detayları öğrenciler ile veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman verilecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 16:35
        Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvim doğrultusunda 2026 LGS sürecinin ayrıntıları belli oldu. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için önemli bir eşik olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl da yoğun bir hazırlık maratonunun ardından gerçekleştirilecek. Sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman verilecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        LGS SINAVI NE ZAMAN?

        Açıklanan takvime göre 2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        LGS sınavına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere ulaştırılacak. Fotoğraflı ve resmi mühürlü olarak hazırlanan belgeler, sınav evrakı niteliği taşıyacak.

        Sınav günü öğrencilerin bu giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak, bu nedenle belgelerin kaybedilmemesi ve sınav gününe kadar muhafaza edilmesi gerekiyor.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, tercih sürecine geçecek.

        Tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte öğrenciler, puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden oluşturacak. Yerleştirme işlemlerinin ardından boş kontenjanlar da ayrıca ilan edilerek ek yerleştirme süreci başlatılacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
