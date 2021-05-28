Salgın önlemleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, 81 ilde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.

LGS NE ZAMAN?

6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak öğrenciler geçen yılda olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler.