LGS öncesi hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nereden öğrenileceği olmuştu. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen açıklamayı yaptı. Peki, LGS sonuçları hangi gün duyurulacak?