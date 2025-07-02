LGS maratonu sona erdi, sıra geldi en kritik aşamaya! Binlerce öğrencinin ter döktüğü iki oturumlu sınavın ardından gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. 2025 LGS sonuçları için geri sayım başlarken, sınava giren öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. MEB tarafından ilan edilecek tarihte, öğrenciler sonuçlarını dijital sistem üzerinden kolayca öğrenebilecek. İşte merak edilenler...