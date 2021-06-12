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LGS soruları 2021! MEB LGS cevap anahtarı ve LGS 2021 soruları görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2021 soruları, sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleşmişti. Sınava katılan öğrenciler MEB internet sitesi üzerinden yayınlanan LGS soruları ve cevap anahtarlarıyla doğru yanlış sayılarını hesaplayabilecek. İşte 2021 LGS soru ve cevapları...

LGS soruları 2021! MEB LGS cevap anahtarı ve LGS 2021 soruları görüntüleme

LGS cevap anahtarı ve 2021 LGS soru kitapçığı yayınlandı mı? sorusunun cevabı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden LGS Sözel bölüm soru kitapçığını ve LGS Sayısal bölüm soru kitapçığını sınava katılan adaylarla paylaştı. İşte Ortaöğretime girmek için LGS ter döken öğrencilerin sınavın hemen ardından araştırmaya başladıkları LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2021 LGS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başladı.

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. İkinci oturumun ardından sınav saat 12.50'de sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının sınavın ardından kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte LGS soru ve cevaplarının görüntüleneceği ekran...

2021 LGS SORU VE CEVAP ANAHTARINA PDF OLARAK ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarı yayınlandı. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.

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