Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi LGS TABAN PUANLARI: 2024 Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması (İstanbul, Ankara)

        LGS taban puanları: 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması

        Lise taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Öğrenciler, aldıkları puanlara göre tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda LGS lise taban puanları araştırması sıklaştı. Sizler için Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Lisesi taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimleri hakkında bilgileri haberimizde derledik. İşte, 2024 LGS taban puanları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 28 Haziran itibarıyla erişime açıldı. MEB'in son dakika duyurusunun ardından öğrenci alacak liselerin kontenjanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Peki, LGS taban puanları belli oldu mu? İşte, 2024 il il Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimler ve lise kontenjanları hakkında güncel bilgiler...

        2

        2024 LGS TABAN PUANLARI

        Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

        2022 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

        Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

        Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

        4

        YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Formül şu şekildedir:

        Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100

        5

        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        6

        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi