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        Haberler Bilgi Yaşam LGS taban puanları 2024: MEB Lise LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları il il görüntüle

        LGS taban puanları 2024: MEB LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS sonuçları sonrası LGS taban puanları gündeme geliyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler yüksek puan almanın hedefindeydi. 28 Haziran'da açıklanan lise sınav sonuçları sonrası LGS tercihlerinin başlamasıyla da başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa olmak üzere liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. Peki 2024 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:35
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        LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2 Haziran’da gerçekleştirilen sınavda binlerce öğrenci hayalini kurdukları liseye gidebilmek için yeterli olacak puanı almak için ter dökmüştü. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz akıllara lise taban puanları gündeme geldi. Peki LGS taban puanları nasıl? 2024 MEB Lise LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları il il açıklandı mı?

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        LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

        2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. Öğrenciler, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarını da göz önünde bulunduruyor.

        Bu nedenle adaylar geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan eski LGS taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.

        2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.

        LGS TABAN PUANLARI 2024: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı. Bu nedenle öğrenciler, önceki yılın lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak

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        LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme takvimi kılavuzda yer aldı. Adaylar kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

        LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS 2022 LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS KAÇ TERCİH HAKKI TANINACAK?

        Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

        Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

        Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

        YÜZDELİK DİLİM NASIL HESEPLANIR?

        Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

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