LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 taban puanları lise taban puanları (Fen Lisesi,Anadolu Lisesi,İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) LGS Yerleştirme Puanları 2019 MEB'in internet sayfası MEB'den yayınlandı.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
LGS TABAN PUANLARI
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130.000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır. İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
TÜRKİYE'DE Kİ EN İYİ 100 LİSE
|BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|100
|473,8399
|İstanbul
|FATİH / İstanbul Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|469,459
|İstanbul
|ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|464,1656
|Ankara
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|120
|461,7276
|İstanbul
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|60
|459,2789
|İstanbul
|BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|457,9579
|İzmir
|KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|451,6437
|İstanbul
|FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|445,233
|İstanbul
|FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|441,8719
|İstanbul
|NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|440,6579
|Bursa
|EFELER / Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|440,1426
|Aydın
|KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|437,2759
|Kayseri
|BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|436,1702
|İzmir
|SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|434,9559
|Adana
|MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|433,6357
|Denizli
|MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|432,4111
|Konya
|YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|431,7986
|Mersin
|NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|429,9695
|Bursa
|DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|429,0592
|Antalya
|ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|428,7379
|İstanbul
|YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|330
|426,612
|Ankara
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|240
|426,6014
|İstanbul
|YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|425,4359
|Manisa
|İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|425,3874
|Kocaeli
|YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|424,018
|Malatya
|ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|423,4445
|Samsun
|ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|423,1223
|Eskişehir
|BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|422,6165
|İstanbul
|NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|421,5201
|Aydın
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|421,4147
|İstanbul
|ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|419,9677
|Trabzon
|PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|419,7816
|Ankara
|KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|419,4606
|İstanbul
|ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|416,5281
|Sakarya
|BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|416,1976
|İstanbul
|KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|415,916
|Balıkesir
|YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|415,916
|Diyarbakır
|SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|415,1006
|Adana
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|414,692
|İstanbul
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|300
|414,692
|İzmir
|SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|414,595
|Tekirdağ
|MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|414,321
|Osmaniye
|KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|413,9825
|Kayseri
|ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|413,8543
|Gaziantep
|MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi
|Fen Lisesi
|150
|413,0793
|Denizli
|YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|412,9408
|Mersin
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|412,2341
|İzmir
|YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|240
|411,9526
|Ankara
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|210
|411,3415
|Bursa
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|411,2347
|İstanbul
|TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|410,8072
|Manisa
|KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|410,694
|Konya
|MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|410,6316
|Elazığ
|FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|410,3984
|İstanbul
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|120
|409,7869
|İstanbul
|MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|409,6016
|Antalya
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|409,6016
|İzmir
|MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|409,5054
|Kırşehir
|ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|409,3033
|Hatay
|ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|408,2808
|K.Maraş
|İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|407,5713
|Samsun
|YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|407,3688
|Malatya
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|406,8636
|İstanbul
|FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|406,6266
|İstanbul
|İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|406,0175
|Hatay
|MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|405,131
|Kütahya
|MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|404,9689
|Isparta
|İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|404,7934
|Kocaeli
|ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|404,1171
|Ankara
|YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|403,975
|Trabzon
|ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|403,7062
|Ankara
|MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|403,4727
|Aksaray
|ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|403,4717
|K.Maraş
|MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|403,1904
|Afyonkarahisar
|MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|403,1904
|Tokat
|ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|402,6675
|Ankara
|KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|402,3364
|Kayseri
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|270
|401,8701
|İzmir
|MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|401,7415
|Adıyaman
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|401,6657
|İstanbul
|SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|401,4109
|Konya
|ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|180
|401,1606
|Adana
|YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|60
|401,1606
|Manisa
|MERKEZ / Niğde Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|401,0495
|Niğde
|MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|400,5491
|çorum
|KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|400,4515
|İstanbul
|AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|400,2183
|Manisa
|PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|400,1227
|Denizli
|FETHİYE / Belediye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|399,2429
|Muğla
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|60
|398,6721
|İzmir
|PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|120
|398,6158
|Erzurum
|MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|398,1866
|Amasya
|FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|398,0042
|İstanbul
|MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|90
|398,0042
|Yalova
|TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|150
|397,5656
|Mersin
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|397,4649
|İstanbul
|MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|150
|397,3913
|Antalya
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|30
|397,3913
|İzmir
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