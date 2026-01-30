LGS tarihi belli oldu! LGS başvuruları ne zaman alınacak?
Ortaokuldan liseye geçişte kritik öneme sahip olan LGS için takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimiyle birlikte, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın hangi tarihte yapılacağı netlik kazandı. Sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve veliler, sınav günü, oturum saatleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor. İşte detaylar...
8. sınıf öğrencilerinin lise yolculuğunu belirleyecek 2026 LGS için takvim resmen açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu sınav programı doğrultusunda merkezi sınavın uygulanacağı tarih kesinleşirken, adaylar ve veliler başvuru süreci ile sınavın saat bilgilerine odaklandı. LGS maratonunda son viraja girilirken, hazırlık süreci de hız kazanmış durumda. Detaylar haberimizde...
LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sene LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava 20 Ocak 2026 itibari ile 144 gün kaldı.
LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 15 Haziran 2025'te düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti.