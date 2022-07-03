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LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor ve lise tercihi nasıl yapılır?

LGS tercih kılavuzu, Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayınlandı. 5 Haziran Pazar günü uygulanan LGS sınavına katılım sağlayan adaylar LGS tercihlerini beklemeye başladı. İşte, 2022 LGS tercihleri hakkında merak edilenler...

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  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    5 Haziran günü uygulanan LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından gözler LGS tercihlerine çevrildi. Sınava katılım sağlayan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci ve onların velileri "2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, e-okul LGS lise tercih ekranı hakkında merak edilenler...
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

     

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  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler. 

    Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. 

    Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

    Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

    Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. 

    Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar. 

    Öğrenciler, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

     

    Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

     

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

     

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
  • LGS tercih kılavuzu: 2022 LGS tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Lise tercihleri nasıl yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak? e-okul LGS lise tercih ekranı

    TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

    Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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