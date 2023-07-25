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        Haberler Gündem LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB 2023 LGS nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise 1. ve 2. nakil başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

        LGS tercih sonuçları açıklandı! 2023 LGS nakil işlemleri ne zaman başlıyor?

        LGS Lise 1. ve 2. nakil başvuruları, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 24 Temmuz'da açıklanan tercih sonuçlarının ardından LGS 1. ve 2. nakil tercih başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ile Lise 1. ve 2. nakil başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 02:04
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        LGS tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başlanadı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise yerleştirme sonuçları açıklanırken gözler "MEB 2023 LGS nakil işlemleri ne zaman başlıyor? ise 1. ve 2. nakil başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 LGS lise 1. ve 2. nakil başvuruları hakkında merak edilenler...

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        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapıldı.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz Pazartesi yani bugün MEB sonuç sayfası üzerinden açıklandı.

        LGS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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        LGS EK TERCİH 1. VE 2. NAKİL TARİHLERİ

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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        LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihleri içerisinde yapacak.

        Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

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        LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde LGS boş kontenjanları ve taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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