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LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Liselere Geçiş Sınavı 2022 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. 20 Temmuz gününe kadar tercih işlemlerini gerçekleştiren milyonlarca öğrencinin gözü '2022 LGS sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. İşte, Lise LGS tercih(yerleştirme) sonuçları hakkında merak edilenler...

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  • LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS tercih sonuçları son dakika açıklaması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanmasının ardından 2022 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Binlerce öğrenci yerleşecekleri okulu merak ederken "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 LGS lise tercih yerleştirme sonuçları son durum...
  • LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz'da sona erdi.

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

    TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

    LGS tercih işlemleri 20 Temmuz saat 17.00'de sona erdi. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek.

    LGS TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
  • LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS'DE 193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

    Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.
  • LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

    Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.
  • LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2022 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? MEB lise LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ARTTI

    Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

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