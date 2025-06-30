LGS maratonu geride kaldı, şimdi sırada en az sınav kadar kritik olan tercih süreci var. Sınav heyecanını geride bırakan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencisi ve ailesi, "LGS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tercih tarihleri, öğrencilerin liseye yerleşme sürecinde belirleyici olacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise MEB 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte güncel bilgiler...