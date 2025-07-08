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        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih tarihleri: 2025 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Lise MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        LGS tercih takvimi 2025: LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav süreci tamamlandı, şimdi ise öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiren tercih aşaması gündemde. Sınavda ter döken yüz binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tercih takvimine odaklandı. Lise hayatına adım atmaya hazırlanan gençler için kritik olan bu dönemde, doğru tercih yapmak büyük önem taşıyor. 2025 LGS kapsamında tercih sürecine dair güncel bilgiler ve detaylar yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:42
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        Ortaokul son sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Gelecekte okuyacakları liseyi belirleyecek olan bu süreçte, hem öğrenciler hem de veliler heyecanlı bir bekleyiş içinde. MEB tarafından duyurulacak olan 2025 LGS tercih takvimi ve tercih kuralları, binlerce ailenin öncelikli gündemi haline geldi. Peki, bu yıl kaç tercih yapılabilecek ve süreç nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde...

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        LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI

        Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.

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        LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.

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        MEB TAKVİMİ İLE LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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        LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.

        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

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