Ortaokul son sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Gelecekte okuyacakları liseyi belirleyecek olan bu süreçte, hem öğrenciler hem de veliler heyecanlı bir bekleyiş içinde. MEB tarafından duyurulacak olan 2025 LGS tercih takvimi ve tercih kuralları, binlerce ailenin öncelikli gündemi haline geldi. Peki, bu yıl kaç tercih yapılabilecek ve süreç nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde...