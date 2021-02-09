Haydi Gençler Habertürk Akademi’ye üye olun. Habertürk, binlerce sorudan oluşan deneme sınavlarını ve konu anlatımlarını siz neredeyseniz oraya getiriyor. “Eğitim Teknolojileri” alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğiyle hazırladığımız Habertürk Akademi sayesinde özel dersiniz ve deneme sorularınız telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda sizi bekliyor olacak. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, yani ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler bu benzersiz eğitim fırsatından yararlanabilecek. Üstelik 7 günlük deneme üyeliği bedava.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu 250 binden fazla soruyu sizin için bir araya getirdik. Bu soru havuzundan faydalanarak deneme sınavları hazırlayabilir, testleri çözebilirsiniz. Bu sayede eksiklerinizi tespit edip 300 saati aşan 7500’den fazla konu anlatımlı video ile en deneyimli öğretmenlere tek tıkla ulaşabilirsiniz. Böylece LGS, YKS (TYT ve AYT) sınavlarında çıkabilecek tüm soru tiplerini görmüş olursunuz. Gelişiminizi takip ederek kendi çalışma programınızı da oluşturabilirsiniz.

DENEME SINAVLARI

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.