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Libya'da ateşkes uygulamasına 30 saat kala haberturk.com adına gelişmeleri anbean takip eden Çetiner Çetin, bölgedeki son durumu aktarmaya devam ediyor.

TRABLUS İÇİN KRİTİK SAATLER

Libya'nın gündemi oldukça yoğun. Tam 30 saat sonra ateşkesin uygulanıp, uygulanmayacağı belli olacak. Trablus'u elinde kim tutarsa söz sahibi o olacak.

EL SARAC ATEŞKES KARARI ALMIŞTI

Dün akşam saatlerinde açıklama yaphan Hafter teşkese destek vermeyeceğini ve savaşa devam edeceğini ilan etmişti. Öte yandan Hafter'den saatler öncesinde Birleşmiş Milletler destekli Libya hükümetinin Başbakanı El-Sarac, Yüksek İstişare Konseyi'yle birlikte aldığı karar uyarınca ateşkes kararına destek vereceğini açıklamış, hatta siyasi sürece katkı sunmaya hazır olacaklarını kaydetmişti.

SİYASİ ÇÖZÜM RAFA MI KALKIYOR?

El Sarac aynı şekilde Brüksel'de yapılacak konferansa katılabileceklerini duyurmuştu. Şimdi siyasi çözüm dahil olmak üzere herşey rafa kalkmış durumda. Ateşkese saatler kalmasına rağmen Hafter güçleri şiddetli bir şekilde çatışmanın dozunu arttırmaya başladı.

TRABLUS'A 7-8 KİLOMTERE YAKLAŞTILAR

Daha 10 gün öncesine kadar şehrin 10-12 kilometre dışında çatışmalar devam ederken, şimdi ise 7-8 kilometre çeperine kadar bomba ve havan sesleri gelmeye başladı. Halk şu anda Trablus Şehitler Meydanı'nda toplanmış durumda...