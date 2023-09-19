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        Haberler Dünya Libya'da sel felaketi: Selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü

        Libya'da sel felaketi: Selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü

        10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'inin, eğitim kurumlarının yüzde 95'inin hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:06
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        Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunda selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'inin, eğitim kurumlarının yüzde 95'inin hasar gördüğünü duyurdu.

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        Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Ulaştırma Bakanlığı Yollar ve Köprüler İdaresi Acil Servis Başkanı Hüseyin Süveydan'ın konuya ilişkin açıklaması, "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yayımlandı.

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        Ülkenin doğusunda selin vurduğu bölgelerde altyapının yüzde 70'inin zarar gördüğünü belirten Süveydan, 6'sı Derne'de, 5'i de doğudaki kentlerde olmak üzere 11 köprünün yıkıldığını bildirdi.

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        Süveydan, doğudaki kent ve köylerdeki yer altı su borularının yüzde 80'inin tahrip olduğunu, yolların da yüzde 50'sinin zarar gördüğünü kaydetti.

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        Süveydan, Yollar ve Köprüler İdaresinin, ülkenin doğusunda selden etkilenen tüm bölgelerde alternatif güzergahlar açmaya yönelik tüm çalışmaları tamamladığını ifade etti.

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        EĞİTİM KURUMLARININ YÜZDE 95'İ HASAR GÖRDÜ

        UBH Eğitim Bakanı Musa Mugaryif, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, selden etkilenen bölgelerde eğitim kurumlarının yüzde 95'inin zarar gördüğünü söyledi.

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        Okulların pazar (24 Eylül) gününden itibaren yeniden açılacağını kaydeden Mugaryif, sel bölgesinden gelen öğrencilerin Bingazi'deki 17 okulda eğitime devam edeceklerini belirtti.

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        Basın toplantısında konuşan Eğitim Kurumları Müdürü Ali el-Kuveyrih de 15 ilçede toplam 114 okulun selden zarar gördüğünü dile getirdi.

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        LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

        Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

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        Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

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        BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

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        Diğer yandan felaketin ardından can kaybının 20 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #libya
        #Sel
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